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صنعاء - ياسمين الخيامي - في تطور مفاجئ.. انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم وهكذا كان مصير زوجها فادي الهاشم .. شاهد مصيره المرعب

أعلنت محكمة جبل لبنان موعد انتهاء قضية قتل طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم للقتيل السوري محمد حسن الموسى.

وقالت المحكمة:” إن الجلسة القادمة ستكون في شهر مارس المقبل”.

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في تطور مفاجئ.. انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم وهكذا كان مصير زوجها فادي الهاشم .. شاهد مصيره المرعب

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وفي وقت سابق، طلب قاضي المحكمة الحصول على “داتا” الخاصة بهاتف القتيل السوري محمد الموسى للاطلاع على المكالمات التي أجراها مع عيادة فادي الهاشم قبل أشهر من مقتله، بهدف جمع معلومات عن زوج الفنانة اللبنانية.



انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم

يذكر أن محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى تستعد للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية.

وأكدت بيطار لموقع FilFan.com بأنها لم تتطرق للتنازل عن القضية بالمحكمة مقابل التعويض وقالت “نحن لازلنا بالإجراءات الأولية بالمحاكمة فبعد قاضي التحقيق يوجد قاضي الإحالة ثم محكمة الجنايات ومحكمة النقض”.

وأشارت إلى أن مسألة التنازل عن القضية غير مقبول وبخاصة من عائلة القتيل وزوجته نظرا لأن القتيل لم يدفن بعد ولا يزال في ثلاجة المستشفى.

وطالبت الجميع بانتظار المحكمة ،مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل وهل سيحدث تنازل أم لا سنحصل على تعويض أم لا”، مضيفة ” لا يمكن أن يعود القتيل للحياة مرة أخرى ولكن على الأقل ننصره في مماته”.