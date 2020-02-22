شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..قائد عسكري جنوبي بارز يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيقضي على الرئيس هادي وكل افراد عائلته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قائد عسكري جنوبي بارز يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيقضي على الرئيس هادي وكل افراد عائلته

ذكرت مصادر اعلامية جنوبية ان العميد وضاح عمر سعيد الصبيحي القائد العام لقوات الحزام بالصبيحة هدد بالقضاء على الرئيس هادي وكل افراد عائلته او ايداعهم السجن اذا تم اطلاق سراح شقيق الرئيس هادي وبقي وزير الدفاع السابق محمود الصبحي اسيرا في قبضة الحوثيين.

وقال العميد وضاح في تصريح صحفي له إن اسقاط اسم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه من قائمة صفقة تبادل الأسرى مؤامرة تستهدف قبائل الصبيحة خاصة والجنوب عامة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا قبل قليل.. الموت يفجع فنان عربي شهير .. شاهد ”آخر صورة”

في تطور مفاجئ.. انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم وهكذا كان مصير زوجها فادي الهاشم .. شاهد مصيره المرعب

عاجل ..قائد عسكري جنوبي بارز يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيقضي على الرئيس هادي وكل افراد عائلته

Advertisements

وردنا الان.. مصادر عسكرية تكشف مايحدث الان في الجوف بعد أنباء عن سقوط معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع بقبضة الحوثيين !

معين عبد الملك يباغت الجميع بهذه المزحلة الثقيلة التي صعقت قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي وصدمت كل اطياف الشعب اليمني خاصة ابناء الجنوب

11 علامة تدلك على الشخص المصاب بفيروس كورونا..فلا تقترب من هذا الشخص ابدا لأنه سينقل اليك المرض القاتل ( شاهد فيديو صادم لشخص عربي اصيب بالمرض )

وأضاف العميد وضاح عمر: ادعو كل أحرار الجنوب قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية من هبة شعب والخروج بصوت رجل واحد للضغط على الأطراف المتفقة لصفقة تبادل الأسرى من جعل أولوية تلك الصفقة اللواء محمود الصبيحي ورفاقه.

مؤكدا أن اللواء محمود الصبيحي ورفاقه لم يخرجوا للدفاع عن مسقط رأسهم أو عن الصبيحة بل خرجوا للدفاع عن أرض الجنوب وشعبه، ولهذا من الواجب على الجميع رد الجميل لهولاء الابطال ولو بشيء بسيط.

واردف قائلا: أصبحت قضية ضم اسم اللواء محمود الصبيحي ورفاقه في مقدمة قائمة صفقة تبادل الأسرى قضية كرامة ووجود للجميع فأما أن نكون او لا نكون، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة.

واختتم حديثه بالقول: قضية استبعاد اللواء محمود الصبيحي ورفاقه قضية تهم كل الشعب، ولن يخذل الشعب الجنوبي من خرج في الصفوف الأمامية ليدافع عنهم وعن كرامتهم.