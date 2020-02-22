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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. مصادر عسكرية تكشف مايحدث الان في الجوف بعد أنباء عن سقوط معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع بقبضة الحوثيين !

اعلنت وسائل اعلامية حوثية ان جماعة المليشيا سيطرت على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف. وذكرت الوسائل، بأن المليشيات الانقلابية تمكنت من السيطرة على معسكر 35 مدرع في الجوف ، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل.. الموت يفجع فنان عربي شهير .. شاهد ”آخر صورة” في تطور مفاجئ.. انتهاء قضية الفنانة نانسي عجرم وهكذا كان مصير زوجها فادي الهاشم .. شاهد مصيره المرعب Advertisements عاجل ..قائد عسكري جنوبي بارز يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيقضي على الرئيس هادي وكل افراد عائلته وردنا الان.. مصادر عسكرية تكشف مايحدث الان في الجوف بعد أنباء عن سقوط معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع بقبضة الحوثيين ! معين عبد الملك يباغت الجميع بهذه المزحلة الثقيلة التي صعقت قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي وصدمت كل اطياف الشعب اليمني خاصة ابناء الجنوب 11 علامة تدلك على الشخص المصاب بفيروس كورونا..فلا تقترب من هذا الشخص ابدا لأنه سينقل اليك المرض القاتل ( شاهد فيديو صادم لشخص عربي اصيب بالمرض ) من جانبها ذكرت مصادر ميدانية ، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت هجوماً شرساً بمختلف أنواع الأسلحة على المعسكر ، ولقت صداً قويا من قوات الجيش لعدة ساعات. مضيفة بأن نقص العتاد العسكري لقوات الجيش حال دون سقوط المعسكر. وتشهد جبهات الجوف اشتباكات عنيفة بكل الاسلحة الثقيلة للطرفين منذ ايام .

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