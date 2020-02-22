شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة، لإمبراطور اليابان ناروهيتو، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



ووقا لوكالة سبأ الشرعية ، قال رئيس الجمهورية في البرقية "يطيب لي أن اتقدم لكم باسم قيادة وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة..متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والهناء ،وللشعب الياباني الصديق التقدم والرخاء والازدهار".

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