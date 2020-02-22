شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سلمان للاغاثة" يوزع سلال غذائية لنازحي صنعاء في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،1,000 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب.



وذكر المركز بان السلال الغذائية التي تم توزيعها على النازحين بمخيم السويدا بمحافظة مأرب استفاد منها 6,000 فرد.

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