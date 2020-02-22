بن عديو: اخلاء 7 مبان لوحدات عامة بمدينة عتق 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قال محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو " أن السلطة المحلية اخلت سبعة مباني لوحدات عامة في مدينة عتق عاصمة المحافظة كان قد تم الإستيلاء عليها في العام 2015م".

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وأضاف محافظ شبوة ان الاستيلاء على المباني الحكومية غير مقبول وتحت أي مبرر كان وان الاحتكام للقضاء هو الطريق الوحيد لحل القضايا في كل الظروف والاحوال".

واشاد المحافظ بن عديو ،بجهود الحملة الأمنية التي أنيطت بها مهمة إخلاء هذه المباني من المحتلين لها لأكثر من خمسة أعوام..مجدداً التأكيد على السير قدما في تطبيق النظام والقانون ومحاسبة الخارجين عنه..مؤكداً أن العدالة ستمضي على الجميع دون تمييز .