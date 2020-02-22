يوماً مفتوحاً للاطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، بمحافظة مأرب،يوماً مفتوحاً لأطفال الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات وذلك ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة.



وأبدى الأطفال استمتاعهم وفق البرنامج المعد لهم من قبل المختصين والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

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