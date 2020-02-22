شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن اعتراض مجموعة طائرات حربية للتحالف شرق صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، اعتراض مجموعة من الطائرات الحربية، التابعة للتحالف العربي شرق العاصمة صنعاء.

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي مكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية، بعدد من صواريخ فاطر_1 في سماء نهم.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف أن الدفاعات الجوية أجبرت الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية في نهم، وفق ما نشرت قناة المسيرة.

وفي بيان منفصل، تحدث سريع، عن 4 منظومات للدفاعات الجوية، تعرض في وقت لاحق.



