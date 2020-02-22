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جماعة الحوثي تعلن اعتراض مجموعة طائرات حربية للتحالف شرق صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، اعتراض مجموعة من الطائرات الحربية، التابعة للتحالف العربي شرق العاصمة صنعاء.

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي مكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية، بعدد من صواريخ فاطر_1 في سماء نهم.

 

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف أن الدفاعات الجوية أجبرت الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية في نهم، وفق ما نشرت قناة المسيرة.

وفي بيان منفصل، تحدث سريع، عن 4 منظومات للدفاعات الجوية، تعرض في وقت لاحق.


 

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