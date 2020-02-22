اليمن تكشف الستار عن عدد من منظومات الدفاع الجوي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، السبت أن القوات المسلحة اليمنية ستزيح الستار الاحد عن 4 منظومات صاروخية للدفاعات الجوية في معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم.

وأكد العميد سريع في بيان مقتضب أن هذه المنظومات تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة ولها تجارب ناجحة في إسقاط عدد كبير من الطائرات الاستطلاعية المقاتلة والطائرات الحربية.

وكان العميد سريع أعلن يوم أمس أن القوات المسلحة ستزيح الستار عن عدد من منظومات الدفاع الجوي التي دخلت الخدمة مؤخرا، والتي ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة.

الجدير بالذكر ان الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية قد اسقطت في الرابع عشر من الشهر الحالي، طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء مديرية المصلوب محافظة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور يمتلك تكنولوجيا حديثة، مؤكداً أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب لذلك ألف حساب.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد إطلاق صاروخ أرض جو ولحظة إصابة وإسقاط الطائرة السعودية التورنيدو التي تم إسقاطها في الجوف وكذلك مشاهد الحطام.