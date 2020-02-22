استقبال حاشد لرئيس مصلحة الضرائب بعد عودته من إجازة مرضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبلت قيادة وموظفي مصلحة الضرائب اليوم السبت، رئيس المصلحة الدكتور هاشم محمد الشامي في العاصمة صنعاء بعد عودته من إجازة مرضية.

حيث تقدم استقبال رئيس مصلحة الضرائب، وكيل المصلحة الأستاذ أحمد الشوتري، والوكلاء المساعدين ومستشاري رئيس المصلحة ومدراء العموم، بحضور جمع غفير من موظفي الديوان.

وعبرت قيادة المصلحة عن تهانيها القلبية لرئيس المصلحة بعد شفائه من الوعكة الصحية، داعين الله الا يريه مكروها لما في ذلك فائدة مصلحة الضرائب.

وعكست الجموع الغفيرة التي احتشدت منذ ساعات الصباح الباكر لاستقبال رئيس المصلحة الدكتور الشامي، مدى الوفاء والترابط بين القيادة وبين منتسبي المصلحة.