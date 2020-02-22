"الخدمة المدنية" تواصل جهود إنهاء الازدواج الوظيفي في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة المهرة، حالياً، عملية مراجعة كشوفات الموظفين والمتعاقدين لإنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسات والإدارات المدنية الحكومية.



وأكد مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في المهرة علي بن شرية، أنه تم قطع شوطاً كبيراً بعملية مراجعة وتصحيح كشوفات الموظفين والمتعاقدين المدنيين، ستعقبها خطوة مماثلة بمراجعة كشوفات منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية، كما أكد مواصلة الجهود الهادفة للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي بشكل عام في المهرة.

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