شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يهددون بتوجيه ضربات جديدة على السعودية..والرياض تبدي استعدادها للحوار؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هددت جماعة الحوثي المسلحة، بشن هجمات جديدة على السعودية.

جديد "الخليج 365"

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وأكدت المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة قصفت مواقع بالعمق السعودي، من بينها منشآت لشركة أرامكو بمدينة ينبع، بصواريخ وطائرات مسيرة، وفق ما نقلت قناة المسيرة.

وأضاف أن العملية تمت باستخدام 12 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ، وتوعد الرياض بضربات موجعة ومؤلمة حد قوله. بدوره أعتبر ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار، وأضاف أن الجماعة لن تتخلى عن حق الرد.