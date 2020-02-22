شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تضيف مادة جديدة إلى المنهج الدراسي لطلاب الثانوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية، على إضافة مادة جديدة "محاضرات السيد" لطلاب الثانوية في محافظة صعدة، خارج المنهج المقرر من الوزارة التي يديرها "يحيى الحوثي" أخو زعيم الجماعة.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، أن الحوثيين قرروا إضافة مادة لطلاب الثانوية العامة بمستوياتهم الثلاثة، وهي عبارة عن محاضرات مصورة لزعيم الميليشيا تبث داخل فصول الطلاب في شاشات كبيرة يومياً منذ دخول الطلاب الساعة الثامنة صباحاً وحتى وقت الراحة.

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وأضافت المصادر أن المشرفين الحوثيين في المدارس يطالبون الطلاب بتدوين نقاط لمناقشتها بعد انتهاء المحاضرات.

وعبر عدد من أولياء أمور الطلاب عن سخطهم من هذا الإجراء، واعتبروه "سرقة لأبنائهم ومحاولة لجعلهم عبارة عن (عكفة)، والزج بهم في محارق الموت تنفيذاً لمخططات زعيم الجماعة ورغباته في التسيد علي اليمنيين وحكمهم" وفق ما ذكره المصدر أونلاين.

وتسعى المليشيات إلى تحويل طلاب المدارس إلى مقاتلين لدى الجماعية, واستخدمهم كدروع بشرية لفرض مشروعها الطائفي في اليمن.