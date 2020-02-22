شكرا لبحثكم عن خبر تجدد المواجهات بين الجيش والحوثيين غرب مأرب .. والمليشيات تقول إنها سيطرت على مناطق جديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت المواجهات في جبهة "المشجع" بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية .

وبحسب مصادر محلية، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بين الجيش والمليشيات في جبهة المشجح، بعد ان حاول فيها الحوثيين السيطرة على مواقع جديدة.

وتداول عدد من النشطاء والصحفيين التابعين للحوثيين أنباء سيطرة المليشيات على سلسة من التباب الهامة في جبهة "المشجح" بصروح بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش.

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وفي هذا السياق، قالت مصادر محلية إن مدفعية الجيش الوطني استهدف قبل قليل، مخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي غرب سوق صرواح.

وأكد سكان محليون سماع دوي إنفجارات عنيفة وتصاعد ألسنة اللهب في المكان المستهدف.

وكان الجيش الوطني قد تمكن من السيطرة عدة تباب في جبهة المشجح في الاتجاه المقابل لجبل هيلان غربي محافظة مأرب خلال الأيام القليلة الماضية.