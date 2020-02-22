شكرا لبحثكم عن خبر قذيفة غادرة .. المقدشي يقدم رواية جديدة عن محاولة اغتياله بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، إنه تم استهداف موكبه بما وصفها "قذيفة غادرة"، بعد ساعات من العملية في محافظة مأرب (شمال شرق)، في رواية مغايرة لما نشر عبر وسائل الإعلام.

وكان وزير الدفاع المقدشي، قد نجا من انفجار قيل أنه ناتج عن لغم أرضي، استهدف موكبه، في وقت سابق من يوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل عددا من أفراد حراسة الوزير، غربي محافظة مأرب.

وفي أول ظهور تلفزيوني له عبر قناة "الحدث" السعودية، عقب العملية، صرح الوزير المقدشي أنه "استشهد" (قتل) عدد من مرافقيه في قذيفة غادرة، خلاف ما تم تداوله بأن الاستهداف كان بعبوة ناسفة.

وقال إن الاستهداف لن يثنيه أو يثني القادة والجنود.. ونحن مصرين على النصر وصولا إلى صنعاء ( الخاضعة لسيطرة الحوثيين).

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية بوزارة الدفاع، بأن استهداف الوزير "المقدشي" جرى بصاروخ حراري موجه، بصرواح غربي مأرب.

وأضافت المصادر أن موكب وزير الدفاع استهدف بصاروخ حراري موجه، وليس بانفجار عبوة ناسفة أو لغم، كما تداولته وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ووفقا للمصادر، فإن الصاروخ استهدف عربة عسكرية (طقم)، كانت تقل مرافقي الوزير، ولم يكن متواجدا فيها، مؤكدة مقتل 7 من المرافقين، وإصابة 3 آخرين.

وذكرت المصادر العسكرية أن الحادث وقع بينما كان الوزير يقوم بمهمة ميدانية لتفقد وقيادة العمليات العسكرية والمعارك في مديرية صرواح على مشارف محافظة مأرب والتي تخوضها القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي.