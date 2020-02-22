شكرا لبحثكم عن خبر طلبة الإعلام بجامعة عدن يحتلفون بعيد ميلاد مدرستهم د.رنا الحطيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفل صباح اليوم الخميس طلبة الإعلام بعيد ميلاد د. رنا الحطيبي ، فى المدرج الثالث بكلية الآداب جامعة عدن.

وفي الاحتفال عبرت د.رنا الحطيبي مدرسة مادة الاذاعة عن سعادتها الغامرة وفرحتها التي عجزت عن وصفها بهذه المناسبة والمفاجأة التي صنعها لها أبنائها الطلبة ، متمنية للجميع وافر الحب والسعادة.

حضر الحفل عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين ، والدكاترة، وسط أجواء فرائحية كبيرة بعيد ميلاد الدكتورة رنا الرابع والثلاثين.