شكرا لبحثكم عن خبر طلبة الإعلام بجامعة عدن يحتلفون بعيد ميلاد مدرستهم د.رنا الحطيبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - احتفل صباح اليوم الخميس طلبة الإعلام بعيد ميلاد د. رنا الحطيبي ، فى المدرج الثالث بكلية الآداب جامعة عدن.
وفي الاحتفال عبرت د.رنا الحطيبي مدرسة مادة الاذاعة عن سعادتها الغامرة وفرحتها التي عجزت عن وصفها بهذه المناسبة والمفاجأة التي صنعها لها أبنائها الطلبة ، متمنية للجميع وافر الحب والسعادة.
حضر الحفل عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين ، والدكاترة، وسط أجواء فرائحية كبيرة بعيد ميلاد الدكتورة رنا الرابع والثلاثين.
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