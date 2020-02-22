شكرا لبحثكم عن خبر نشر صورة تكشف ماضي مهدي النشاط .. شاهد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مهدي المشاط ووظيفته التي كان يعمل بها قبل ينصبه الحوثي رئيس وقائد اعلى للقوات المسلحة والأمن برتبة مشير اعتمدها رئيس مجلس النواب بصنعاء يحيى الراعي
ونشر محافظ محافظة المحويت المعين الدكتور صالح حسن سميع صورة لمهدي المشاط وهو يؤدي عمله كمرافق شخصي لعبد القادر هلال أمين عام العاصمة الاسبق
وسخر المحافظ سميع بقوله ..من عجائب وغرائب زمن الحوثي من مرافق شخصي إلى ما يسمى ب ( رئيس المجلس السياسي)
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