الميليشيات تفرض 7 الاف على طلاب المدارس في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر إعلامية عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بفرض مبالغ مالية على طلبة مدارس محافظة الحديدة، تحت مسمى تبرعات حفل تخرج.



وذكر الصحفي سامي الأهدل، نقلا عن مصادر أن مشرف مكتب التربية بالمحافظة الحوثي المدعو أبونجاد فرض على كل طالب إحضار مبلغ 5 -7 آلاف ريال بذريعة المشاركة في التبرعات لحفل التخرج ومن لم يحضر المبلغ المفروض عليه فإن إدارة المدرسة ستمنعه من الدخول وتحرمه من المشاركة في الحفل.

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وبحسب ما أوردته وكالة 2 ديسمبر، يبدأ جمع المبالغ من اليوم السبت بإشراف مدراء المديريات ومشرفي المليشيا.

وحسب مصادر الأهدل، ستتوزع التبرعات بالمناصفة بين المشرف التربوي الحوثي بالمحافظة ومدير عام التربية، وبين تكاليف الاحتفال والمشرف الحوثي بالمديرية.

تأتي هذه الممارسات الحوثية في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين سوءً في ظل انقطاع مرتبات الموظفين وانخفاض نسبة دعم المنظمات الإنسانية الإغاثية في المحافظة بسبب استمرار مضايقات المليشيا للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، ومنها التابعة للأمم المتحدة، في ظل الحرب التي فرضتها المليشيا على الشعب اليمني.