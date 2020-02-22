- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية والميليشيات في جبهة ثره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
ثره - الخليج 365
إندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت، بين المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ثره الواقعة بين ابين والبيضاء .
وقال المركز الإعلامي لجبهة ثره، أن إشتباكات إندلعت بين المقاومة الجنوبية بجبهة ثره وبين المليشيات الحوثية المتمركزة في أعلى جبل ثره ومنطقة بركان من جهة أخرى.
ونقل المركز عن ركن عمليات جبهة ثره القائد عبدالله الوليدي أن الميليشيات صعدت بالقصف بقذائف الهاونات على مواقع أبطال المقاومة الجنوبية في الجبهة، وفي المقابل تم الرد بكل قوة وحزم من قبل أبطال المقاومة بالأسلحة الثقيلة حيث أكد أن المدفعية أجبرت العدو على التوقف عن القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية والميليشيات في جبهة ثره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.