شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية والميليشيات في جبهة ثره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

ثره - الخليج 365

إندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت، بين المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ثره الواقعة بين ابين والبيضاء .

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وقال المركز الإعلامي لجبهة ثره، أن إشتباكات إندلعت بين المقاومة الجنوبية بجبهة ثره وبين المليشيات الحوثية المتمركزة في أعلى جبل ثره ومنطقة بركان من جهة أخرى.

ونقل المركز عن ركن عمليات جبهة ثره القائد عبدالله الوليدي أن الميليشيات صعدت بالقصف بقذائف الهاونات على مواقع أبطال المقاومة الجنوبية في الجبهة، وفي المقابل تم الرد بكل قوة وحزم من قبل أبطال المقاومة بالأسلحة الثقيلة حيث أكد أن المدفعية أجبرت العدو على التوقف عن القصف.