شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محل سياسي يوجه رسالة للقيادة السياسية.. ويطرح حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الشحات غريب

وجه الكاتب والمحلل السياسي اليمني "سالم محمد حسين الضباعي" رسالة للقيادة السياسية.



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وقال سالم في حواره لــ "الخليج 365"، في رسالته للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي حديث قال بأن يحسم الأمر بالالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق الرياض الذي قد يبقي على تماسك قوى السلطة الشرعية والتحالف العربي ويعيد تنظيم الصفوف باتجاه قضية استعادة الدولة ما عدا ذلك فإن قوى الأمر الواقع ستفرض ثقلها وتفتح الأفق على احتمالات مجهولة.

كما تطرق في حديثه حل الأزمة اليمنية وقال بأنه يتمثل بقرار شجاع يتخذ من قوى الحرب الداخلية والخارجية تعترف فيه باستحالة الحل العسكري وتسلم بحتمية الحل السياسي عن طريق الحوار والتفاوض.