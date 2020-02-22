شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف عن دور الأمم المتحدة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 الشحات غريب تحدث الكاتب والمحلل السياسي اليمني "سالم محمد حسين الضباعي" دور الأمم المتحدة في اليمن.

Advertisements وقال سالم في حواره لــ "الخليج 365"، إن دور الأمم المتحدة ليس إلا انعكاساََ لواقع الدول الفاعلة فيها وكما نعلم جميعاََ فإن منظمة الأمم المتحدة ذاتها تفتقد إلى التوازن الصحي المطلوب لتنفيذ مهامها. كما وجه رسالة للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي حديث قال بأن يحسم الأمر بالالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق الرياض الذي قد يبقي على تماسك قوى السلطة الشرعية والتحالف العربي ويعيد تنظيم الصفوف باتجاه قضية استعادة الدولة ما عدا ذلك فإن قوى الأمر الواقع ستفرض ثقلها وتفتح الأفق على احتمالات مجهولة.

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