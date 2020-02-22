 "سالم الضباعي" يتحدث حول مقتل قاسم سليماني وأهداف إيران باليمن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الشحات غريب

تحدث الكاتب والمحلل السياسي "سالم محمد حسين الضباعي" عن مقتل قاسم سليماني، وعن أهداف إيران باليمن.

Advertisements

وقال سالم إن مقتل سليماني يعد ضربة قاسية ومؤلمة ومؤثرة على المشروع الإيراني في المنطقة لكن تأثيره عارض ومؤقت على القوى الحليفة لإيران بل أنه يزيد من احتدام واحتقان الأوضاع فيها.

وحول أهدف إيران من اليمن وقال بأنها تريد إدراج اليمن ضمن مشروعها التوسعي نظراََ لأهمية موقع اليمن الإستراتيجي الذي يؤثر على أبرز قوتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.