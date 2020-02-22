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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سالم الضباعي" يتحدث حول مقتل قاسم سليماني وأهداف إيران باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
الشحات غريب
تحدث الكاتب والمحلل السياسي "سالم محمد حسين الضباعي" عن مقتل قاسم سليماني، وعن أهداف إيران باليمن.
وقال سالم إن مقتل سليماني يعد ضربة قاسية ومؤلمة ومؤثرة على المشروع الإيراني في المنطقة لكن تأثيره عارض ومؤقت على القوى الحليفة لإيران بل أنه يزيد من احتدام واحتقان الأوضاع فيها.
وحول أهدف إيران من اليمن وقال بأنها تريد إدراج اليمن ضمن مشروعها التوسعي نظراََ لأهمية موقع اليمن الإستراتيجي الذي يؤثر على أبرز قوتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
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