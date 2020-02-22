شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" عن أسباب التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني "سالم محمد حسين الضباعي" عن أسباب التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض.

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وقال الضباعي في حوار لــ "الخليج 365"، إن التباطؤ في التنفيذ يرجع إلى إصطفاف العديد من القوى التي رأت فيه تهديداََ لمصالحها منذ البداية والتي وجدت من يساعدها من القوى الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أنه في حقيقة الأمر أن تحالف حرب 94م، الذي دمر الجنوب قد تشكل من تحالف حزبي المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح والتجمع اليمني للإصلاح الذي تشكل أصلاََ لهذه المهمة بقيادة عبدالله بن حسين الأحمر ولم ينفرد الإصلاح لوحده بتلك المهمة التي قادت في النهاية إلى تدمير الدولة والبلد برمته.