شكرا لقرائتكم خبر عن عائض القرني مستعد لدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل هذا الفيديو لمحمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب فيديو من تصريحات سابقة للداعية السعودي عائض القرني يمتدح فيها تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان قبل أن تصدر له تعليمات الديوان الملكي بالهجوم عى الرئيس التركي.

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وفي الفيديو يصف “القرني” أن الإسلام الوسطي المعتدل أخرج أردوغان، ووقف مواقف مشرفة ضد اسرائيل.

واستشهد “القرني” بموقف أردوغان حينما انسحب من مؤتمر دافوس احتجاجا على عدم منحه فرصة الرد على الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز الذي كان يدافع عن عدوان إسرائيل على غزة.

وتساءل الداعية السعودي: “اين المسلمين عن تركيا في السياحة ؟؟ .. لا تذهبوا إلى أوروبا بل اذهبوا إلى تركيا بلد الحضارة والإنتاج”.

وأشار “القرني” إلى قصيدة لأردوغان، قائلاً إن عند الرئيس التركي روح إسلامية، ممتدحاً حكومة العدالة والتنمية.

وفي تعليقه على هذا الفيديو الذي سبق الهجوم الجديد لعائض القرني على أردوغان وتركيا، كتب “الشلهوب” ساخراً: “عائض القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان”.

#عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان😄

هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان 👇😉 pic.twitter.com/y96gXoT7NM — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 22, 2020 "> تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub #عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان

هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان #عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان😄

هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان 👇😉 pic.twitter.com/y96gXoT7NM — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 22, 2020 ٥٧٨ #عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان😄

هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان 👇😉 pic.twitter.com/y96gXoT7NM — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان😄

هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان 👇😉 pic.twitter.com/y96gXoT7NM — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 22, 2020

وخرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .