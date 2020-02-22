اخبار الخليج / اخبار اليمن

عائض القرني مستعد لدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل هذا الفيديو لمحمد بن سلمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عائض القرني مستعد لدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل هذا الفيديو لمحمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب فيديو من تصريحات سابقة للداعية السعودي عائض القرني يمتدح فيها تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان قبل أن تصدر له تعليمات الديوان الملكي بالهجوم عى الرئيس التركي.

 

 

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

وفي الفيديو يصف “القرني” أن الإسلام الوسطي المعتدل أخرج أردوغان، ووقف مواقف مشرفة ضد اسرائيل.

واستشهد “القرني” بموقف أردوغان حينما انسحب من مؤتمر دافوس احتجاجا على عدم منحه فرصة الرد على الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز الذي كان يدافع عن عدوان إسرائيل على غزة.

وتساءل الداعية السعودي: “اين المسلمين عن تركيا في السياحة ؟؟ .. لا تذهبوا إلى أوروبا بل اذهبوا إلى تركيا بلد الحضارة والإنتاج”.

وأشار “القرني” إلى قصيدة لأردوغان، قائلاً إن عند الرئيس التركي روح إسلامية، ممتدحاً حكومة العدالة والتنمية.

 

وفي تعليقه على هذا الفيديو الذي سبق الهجوم الجديد لعائض القرني على أردوغان وتركيا، كتب “الشلهوب” ساخراً: “عائض القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان”.

#عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان😄
هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان 👇😉 pic.twitter.com/y96gXoT7NM

— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 22, 2020
">

تركي الشلهوب@TurkiShalhoub

#عائض_القرني مستعد أن يدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل المقطع لمحمد بن سلمان????
هذا هو رأيه بالرئيس أردوغان ????????

٥٧٨

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

 

وخرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد .

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي  ولا يناصر المسلمين .

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني مستعد لدفع 10 ملايين دولار مقابل أن لا يصل هذا الفيديو لمحمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا