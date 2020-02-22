شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : فضيحة جديدة تسبق تطوير حقل الجافورة.. ضابط إماراتي يكشف تفاصيل مخطط محمد بن سلمان الخبيث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار إعلان الحكومة السعودية، تطوير حقل الجافورة العملاق، جدلاً واسعاً، وشكوكاً حول نوايا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من وراء ذلك القرار الذي قالت الحكومة السعودية إن انتاجه من الغاز الطبيعي، قد يصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2036.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه أن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة العملاق، من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

جديد "الخليج 365"

Advertisements





وقال محمد بن سلمان، إن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا (32 مليار ريال)، ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويا، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.

وسريعاً أطل الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك، مطبلاً لـ”ابن سلمان” في تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها ( أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم السعودية تزيح روسيا بما يقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد “.

أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم #السعودية تزيح روسيا بمايقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#تطوير_اكبر_حقل_بالسعوديه pic.twitter.com/QBVtqUwsh9 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 21, 2020 "> منذر آل الشيخ مبارك✔@monther72 أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم #السعودية تزيح روسيا بمايقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد #تطوير_اكبر_حقل_بالسعوديه أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم #السعودية تزيح روسيا بمايقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#تطوير_اكبر_حقل_بالسعوديه pic.twitter.com/QBVtqUwsh9 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 21, 2020 /photo/1 ٤٬٣٩٥ أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم #السعودية تزيح روسيا بمايقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#تطوير_اكبر_حقل_بالسعوديه pic.twitter.com/QBVtqUwsh9 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 21, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر أكبر إحتياطي للغاز في العالم كان في روسيا ب647 ترليون متر مكعب اليوم #السعودية تزيح روسيا بمايقارب 655 ترليون متر مكعب فالحمدلله من قبل ومن بعد 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦#تطوير_اكبر_حقل_بالسعوديه pic.twitter.com/QBVtqUwsh9 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 21, 2020

ورد المغرد الإماراتي “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه ضابط في جهاز الامن الاماراتي، مشككاً في نوايا ابن سلمان قائلاً :” غاز الجافورة المزمع غير صحيح استاذ منذر، الهدف من وراء الترويج للخبر ، هو استمرار الامير محمد بن سلمان في اخذ القروض الدولية تحت غطاء مشاريع الغاز المستقبلية، تكلفة الاستخراج ستكون مرتفعة وغير مجديه ولو كانت كذلك ، لاستخرجتها السعودية منذ زمن، لتنافس الدول الاخرى “.

ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه، بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

ووصلت استثمارات “أرامكو” في حقل “الجافورة” إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال)، وستؤدي مراحل تطويره إلى زيادة إنتاجه من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال التطوير إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036، التي تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي.

وسيكون الحقل قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان، تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية، التي تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.