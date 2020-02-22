شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الموت يُفجع الفنان جورج وسوف.. وينشر صورة حزينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فُجِع الفنان السوري جورج وسوف الملقب بــِ”سلطان الطرب”، بوفاة والدته الجمعة. ونشر جورج وسوف صورة له مع والدته عل فيسبوك وعلّق: “ماما يا ماما دخلك يا ماما… سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع. الدني ام”. جديد "الخليج 365" Advertisements



وكان جورج قد فقد والده بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات.

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