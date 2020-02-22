شاهد : أمير قطر يصعق السعودية والامارت ويباغت الجميع بهذه الخطوة التي اثارت جنون ولي العهد السعودي وولي عهد ابو ظبي "تعرف على الخطوة القطرية الرهيبة "

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عدن - ياسمين التهامي - المستقبل المخيف... أخطر سيناريو يهدد دول الخليج الامارات تعلق على قرار إجلائها لطلاب اليمن المقيمين في الصين ماذا قال الرئيس هادي في تعزيته للواء امين العكيمي سلطان عمان الجديد يأمر بحذف اسم «قابوس» من النشيد الوطني

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