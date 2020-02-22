شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية السعودي عائض القرني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي , والسبب ..مفاجأة تخص اردوغان وقتل ابناء اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 05:06 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعرب الداعية السعودي عائض القرني عن أسفه، لمدحه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابق، مؤكدا أنه أرانا وجهه الحقيقي وكرهه للمملكة وولاة أمورنا.

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وأضاف القرني في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، والذي تفاعل نعه العديد من رواد الموقع أن أردوغان تعاون مع الصهاينة، والخلافة العثمانية هي احتلال للعالم الإسلامي فهم قتلة لم ينشروا التوحيد.

وشدد القرني في حديثه أننا مع ولاة أمرنا ومع دولتنا ومع أمتنا ومع رسالتنا ولن نساوم على البيعة.

وأكد أننا لن نساوم على العقيدة و لن نساوم على طاعة ولي أمرنا،

وأشار القرني إلى أن القناع الذي كان يتلبس به قد انكشف للجميع، وعلم الناس حقيقة المؤامرة التي شنها أردوغان، وأطماعه بالخلافة العثمانية المزعومة.

الي ذلك رد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم شنّه الداعية السعودي عائض القرني، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحدث فيه عن فيديو قديم كان امتدح فيه الرئيس التركي.

وأشار القرني إلى أنه كان مخدوعا في أردوغان في ذلك الفيديو، وقال" أقول لعشاق أردوغان والمتغزلين به، إنكم خُدعتم فيه فقد احتل السعودية بلد الحرمين ويكن العداء لها"، زاعما أن الرئيس التركي "قتل اليمنيين في اليمن والليبيين في ليبيا.

المصدر : مارب برس