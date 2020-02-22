شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ..مستجدات المعارك في مأرب والجوف , الجيش الوطني بمساندة مقاتلات التحالف ..يقلب موازين المعارك ويسيطر على مجزر ويقترب من مديرية الصفراء القريبة من صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 05:32 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مصدر محلي، عن آخر التطورات المفاجئة والمتسارعة في المعارك الدائرة بمحافظتي الجوف ومأرب، اليوم السبت.

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وقال مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل قليل : أن "الجيش الوطني في مديرية مجزر بمأرب المحاذية مع الجوف، شن هجوم ويقترب من مديرية الصفراء الواقعة أقصى شمال محافظة صعدة .

وأضاف قمع، بأن مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وحول المعارك في جبهة الغيل، أشار قمع، إلى أن "مواجهات شرسة، تدور بجبهة جبال يام وخسائر كبيرة في صفوف العدو".

وفي مديرية المصلوب بالجوف، دمرت المقاتلات السعودية مخازن أسلحة خلف جبل مفصي بالساقيه، بالتزامن مع اشتعال المواجهات في عدد من جبهات المديرية".

وكان طيران التحالف شن سلسلة غارات صباح اليوم، استهدفت مواقع وآليات حوثية، في الجحوف وصعدة ومأرب.

وعلق ناطق الحوثيون العسكري، بالنفي عن تنفيذ أي ضربات، مشيراً إلا أن دفاعاتهم تمكنت من صد الطيران، وإرغامه على المغادرة قبل تننفيذ أي ضربة.

