شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ..اعتقال قائد لواء النصر وقائد لواء التحالف العسكريين في عدن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 05:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة عدن الغد أن قوة أمنية بالعاصمة المؤقتة عدن اقتحمت فجر اليوم السبت فندقا بعدن واعتقلت قيادة لوائين عسكريين شكلهما عادل الحالمي. أقرأ أيضا : عااااجل : المجلس الانتقالي الجنوبي يصعق هاني بن بريك ويقيله من منصبة وتعيين هذا القيادي الجنوبي خلفا له "تفاصيل مفاجأة " Advertisements آخر ..مستجدات المعارك في مأرب والجوف , الجيش الوطني بمساندة مقاتلات التحالف ..يقلب موازين المعارك ويسيطر على مجزر ويقترب من مديرية الصفراء القريبة من صعدة حيث اقتحمت القوة الأمنية فندق بيروت وسط مدينة الشيخ عثمان واعتقلت قائدي لوائي النصر والتحالف. وأكد عادل الحالمي أن القوة اعتقلت بجاش الصبيحي وأحمد العوسجي بالإضافة إلى مرافقيهما وأسلحتهم، موضحاً أنه لا يعلم من هي الجهة الأمنية التي نفذت واقعة الاعتقال هذه وأسبابها.



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