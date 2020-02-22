شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الحوثيون يستهدفون ب صاروخ باليستي معسكر صحن الجن ب مأرب .. حصيلة اولية بالخسائر وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 05:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

استهدفت جماعة الحوثي بأحد صواريخها ، اليوم السبت ، معسكر صحن الجن التابع للقوات الحكومية في محافظة مأرب شمال البلاد .

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وأكد مصدر خاص لـ"يمن برس" ، أن صاروخا حوثيا سقط مساء اليوم في معسكر صحن الجن بمدينة مأرب ..مشيراً إلا أن الصاروخ نتج عنه خسائر مادية فيما لا توجد أي خسائر بشرية حتى اللحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيون كانوا قد استهدفوا معسكر صحن الجن قبل أسبوعين ونتج عن الاستهداف انفجار كبير في مخازن الأسلح بالمعسكر.

