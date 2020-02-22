عااااجل : المجلس الانتقالي الجنوبي يصعق هاني بن بريك ويقيله من منصبة وتعيين هذا القيادي الجنوبي خلفا له "تفاصيل مفاجأة "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 04:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

افادت مصادر خاصة لموقع المشهد الدولي أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيجري عدد من التغييرات في رئاسة المجلس والذي يتضمن اعفاء هاني بن بريك من منصبه بناءً على طلبه وتعيين عمرو البيض نائب لرئيس المجلس. أقرأ أيضا : لأول مرة ..اعتقال قائد لواء النصر وقائد لواء التحالف العسكريين في عدن !! Advertisements آخر ..مستجدات المعارك في مأرب والجوف , الجيش الوطني بمساندة مقاتلات التحالف ..يقلب موازين المعارك ويسيطر على مجزر ويقترب من مديرية الصفراء القريبة من صعدة تغريدة لــ قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومغردون يشنون علية هجوم عنيف والسبب..مفاجأة !! وأفادت المصادر أن القرار تم اتخاذه في العاصمة الإماراتية ابو ظبي بعد ضغوطات أوربية لدولة الإمارات العربية المتحدة من دعمها لمتطرفين ومتورطين باغتيالات وعمليات إرهابيه وإنشاء سجون سريه مخالفة للقوانين الدولية. الجدير ذكره أن عمرو البيض نجل نائب رئيس الجمهورية اليمنية بعد الوحدة علي سالم البيض وتم تعيينه مؤخرا عضو في هيئة الرئاسة ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحظى باحترام غالبية رئاسة المجلس نظرًا لتاريخ والده النضالي.



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