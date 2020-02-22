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عدن - ياسمين التهامي - فارق الأسعار بين صنعاء وعدن ... إرتفاع جديد لسعر صرف الدولار أمام الريال

وردت الينا احدث اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم السبت اخر الاسعار الواردة من محلات الصرافة في عدن وصنعاء لهذا اليوم، جديد اب برس : Advertisements الاسعار في صنعاء : الدولار الامريكي = شراء 598 بيع 600 الريال السعودي = شراء 157.9 بيع 158.1 الاسعار في عدن : الدولار الامريكي = شراء 656 بيع 660 الريال السعودي = شراء 172.5 بيع 174.5 ووصل الفرق بين اسعار الصرف في العاصمة صنعاء و العاصمة المؤقتة عدن الى 65 ريالا . ملاحظة الاسعار ليست ثابتة و تتغير من وقت الى اخر .

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