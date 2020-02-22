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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" عند فتحها كانت المفاجأة! ... لصوص يسرقون حقائب مغترب يمني في بريطانيا

أقدم مجموعة من اللصوص على سرقة حقائب مواطن يمني مغترب في بريطانيا وتفاجأوا بعد فتحها بوجود رزم من نبتة "القات".

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الشبان وهم يحملون حقائب المواطن اليمني التي تم سرقتها عقب وصوله إلى مطار هيثرو، ويفرغونها من حمولتها من مادة القات في حاويات القمامة.

ووفق ما أظهره الفيديو، قام أحد اللصوص بفك احدى رزم القات، قال أحد اللصوص "تبا أيها القرد"، كتعبير عن مفاجأته بحمولة الحقائب. جديد اب برس : Advertisements

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