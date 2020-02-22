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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : بعد أنباء عن سقوط معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع ... هذا مايحدث الان في الجوف

اعلنت وسائل اعلامية حوثية ان جماعة المليشيا سيطرت على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف. وذكرت الوسائل، بأن المليشيات الانقلابية تمكنت من السيطرة على معسكر 35 مدرع في الجوف ، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني. جديد اب برس : Advertisements

من جانبها ذكرت مصادر ميدانية ، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت هجوماً شرساً بمختلف أنواع الأسلحة على المعسكر ، ولقت صداً قويا من قوات الجيش لعدة ساعات. مضيفة بأن نقص العتاد العسكري لقوات الجيش حال دون سقوط المعسكر. وتشهد جبهات الجوف اشتباكات عنيفة بكل الاسلحة الثقيلة للطرفين منذ ايام .

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