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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي ابهر كل سكان المملكة..عامل معطم بسيط يثير ذهول الجميع بعد قيامه بعمل خارق ( فيديو وصورة تكشف العمل الخارق الذي قام به عامل المطعم )

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