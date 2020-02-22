شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغذية ترفع ضغط الدم.. غير الملح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض القادرة على إلحاق ضرر بصحة القلب والكلى وحتى الدماغ دون أن تكون له أية أعراض واضحة.

وقالت الكاتبة إيفا كوميرو، في هذا التقرير الذي نشرته مجلة “سابير فيفير” الإسبانية، إن التقليل من استهلاك الملح في الطعام يساعد في خفض ضغط الدم، لكن يجب أن نعلم أن الملح المضاف ليس الغذاء الوحيد الذي يمكن أن يضر بصحتنا.

جديد "الخليج 365"

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وقدمت الكاتبة ستة أغذية يمكن أن ترفع ضغط الدم:

1- الشوكولاتة

ذكرت الكاتبة أن الشوكولاتة تحتوي على الكافيين، الذي يعد من العناصر الغذائية غير المنصوح بها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم. وفي حين أنه لا يمكن نفي حقيقة أن الشوكولاتة مفيدة لصحة القلب نظرا لاحتوائها على الفلافونويدات الموجود في الكاكاو وذلك وفقا للعديد من الدراسات، فإنه إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على كمية صغيرة من الكاكاو، فإن ذلك يعني وجود مزيد من السكر وهو ما لا يعد جيدا لصحتك. لذلك، من الأفضل دائما اختيار شوكولاتة تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر، وعلى نسبة منخفضة من الدهون والسكر.

2- اللحوم الحمراء

أوردت الكاتبة أنه لا داعي للتخلص تماما من اللحوم الحمراء من نظامك الغذائي اليومي، لأنها تمد الجسم بالعديد من المغذيات، هذا إلى جانب كمية الحديد العالية التي تحتوي عليها. لكن المشكلة تكمن في كونها غنية بالدهون المشبعة التي تساهم في ارتفاع ضغط الدم وتؤثر سلبا على تكوين الصفائح الدموية وتجلط الدم. في المقابل، يعد الدجاج والسمك من البدائل الصحية.

3- المشروبات السكرية

تشير نتائج دراسة أجراها باحثون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ونشرت في المجلة العلمية “ارتفاع ضغط الدم”، إلى أن ضغط الدم يرتفع تدريجيا مع كل عبوة إضافية من المشروبات السكرية التي نشربها يوميا. وفي حين أن الآلية الدقيقة وراء هذه العلاقة لا تزال غير معروفة، يعتقد العلماء أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يغير من كثافة الأوعية الدموية ومستويات الملح في الجسم.

4- الخردل

أضافت الكاتبة أن هذه الصلصة لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الصلصات الغنية بالصوديوم، بمعدل غرامين من الصوديوم لكل مئة غرام من صلصة الخردل. في هذه الحالة، يمكنك تخفيفها أو إعداد صلصة منزلية عن طريق طحن بذور الخردل دون إضافة الملح إليها.

5- عرق السوس

أوضحت الكاتبة أن المشكلة لا تظهر عند تناول جرعات صغيرة من عرق السوس، وإنما من الاستهلاك المنتظم، فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن الإفراط في تناول عرق السوس يمكن أن يسبب احتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.

6 – البطاطس

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا يجب عليك الإفراط في استخدام البطاطس في الأطباق الجانبية. وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إذ إن تناول أربع وجبات أو أكثر من البطاطس المحمصة قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وتكمن المشكلة بالأساس في الإفراط في استهلاك البطاطس المقلية، التي تحتوي على الكثير من الزيت.

في المقابل، من المهم التذكير بأن البطاطس تحتوي أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في السيطرة على ضغط الدم إذا تم تضمينها في النظام الغذائي بطريقة متوازنة.

وحسب الجمعية الإسبانية لفرط ضغط الدم، والرابطة الإسبانية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الشرياني، يعاني حوالي 14 مليون إسباني من ارتفاع ضغط الدم، ولم يتم تشخيص سوى حوالي أربعة ملايين منهم فقط، أي أن عشرة ملايين لا يعرفون بمرضهم! وهذا شيء خطير لأنه إذا لم يعرف الشخص أن ضغط الدم لديه أعلى من المعدل الموصى بها، فلن يتمكن من تلقي العلاج المناسب.

والآن، بمجرد اكتشاف المشكلة، فإنه لا بد من معالجتها. وفي هذا الصدد، يجب أن نعلم أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة قليلة من الملح وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن يساعدك في التمتع بحياة صحية .

وبالنسبة للنظام الغذائي، فإنه لا يقتصر فقط على تجنب إضافة الملح إلى السَّلطة أو استعمال الأعشاب العطرية في وصفاتنا بدلا منه، بل يتعلق كذلك بتجنب أو التقليل من استهلاك العديد من الأطعمة الأخرى التي تعد بمثابة عدو “خفي” لصحة القلب والأوعية الدموية، نظرا لاحتوائها على الصوديوم ومواد أخرى ضارة.