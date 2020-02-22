شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الشرعية يكشف سبب رفض أمريكا دخول حميد الأحمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - YNP – خاص : كشف مسؤول في الشرعية أسباب رفض السلطات الأمريكية دخول حميد الأحمر إلى أراضيها .
وقال مستشار وزير الإعلام في حكومة هادي , فهد الشرفي ان امريكا رفضت دخول حميد الأحمر الى أراضيها ضمن وفد برلماني
جديد "الخليج 365"
واضاف الشرفي في تغريدة على منصة تويتر ان سفارة واشنطن رفضت منح التاشيرة لحميد الاحمر ممثل الاصلاح في الوفد وختمت الجواز بختم مرفوض , وان الوفد الذي ذهب الى امريكا برئاسة جباري وعضوية الكسادي والدهبلي والعتواني .
وزاد بالقول " حزب الاصلاح مصنف مع رموزه عالميا بالإرهاب يظن انه ممكن أن يخادع اجهزة الدول كما يصنع في حملاته الخادعة " .
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