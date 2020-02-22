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مسؤول في الشرعية يكشف سبب رفض أمريكا دخول حميد الأحمر

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عدن - ياسمين التهامي - YNP – خاص : كشف مسؤول في الشرعية أسباب رفض السلطات الأمريكية دخول حميد الأحمر إلى أراضيها .

وقال مستشار وزير الإعلام في حكومة هادي , فهد الشرفي ان امريكا رفضت دخول حميد الأحمر الى أراضيها ضمن وفد برلماني

 

 

جديد "الخليج 365" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واضاف الشرفي في تغريدة على منصة تويتر ان سفارة واشنطن رفضت منح التاشيرة لحميد الاحمر ممثل الاصلاح في الوفد وختمت الجواز بختم مرفوض , وان الوفد الذي ذهب الى امريكا برئاسة جباري وعضوية الكسادي والدهبلي والعتواني .

وزاد بالقول " حزب الاصلاح مصنف مع رموزه عالميا بالإرهاب يظن انه ممكن أن يخادع اجهزة الدول كما يصنع في حملاته الخادعة " .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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