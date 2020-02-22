شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الشرعية يكشف سبب رفض أمريكا دخول حميد الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - YNP – خاص : كشف مسؤول في الشرعية أسباب رفض السلطات الأمريكية دخول حميد الأحمر إلى أراضيها .

وقال مستشار وزير الإعلام في حكومة هادي , فهد الشرفي ان امريكا رفضت دخول حميد الأحمر الى أراضيها ضمن وفد برلماني

جديد "الخليج 365"

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واضاف الشرفي في تغريدة على منصة تويتر ان سفارة واشنطن رفضت منح التاشيرة لحميد الاحمر ممثل الاصلاح في الوفد وختمت الجواز بختم مرفوض , وان الوفد الذي ذهب الى امريكا برئاسة جباري وعضوية الكسادي والدهبلي والعتواني .

وزاد بالقول " حزب الاصلاح مصنف مع رموزه عالميا بالإرهاب يظن انه ممكن أن يخادع اجهزة الدول كما يصنع في حملاته الخادعة " .