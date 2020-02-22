الوالي يستمع لمعاناة القضاة الجنوبيين مع الحكومة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم السبت، بممثلين عن القضاة الجنوبيين خريجي الدفعة 21 .



وخلال اللقاء استمع الدكتور الوالي من ممثلي الدفعة 21، وهم وهما القاضي مبروك أحمد سالم الشعيبي والقاضي مروان محمد سالم صالح إلى لمحة عن معاناة القضاة الجنوبيين وما يمارس بحقهم من إقصاء وتهميش ومصادرة لحقوقهم المشروعة من قبل الحكومة اليمنية .

وأوضح القاضيان الشعيبي وصالح أن الدفعة 21 من القضاة الجنوبيين والتي تخرجت في صنعاء العام 2016م وعددهم 30 قاضياً جنوبياً، تم إقصائهم قبل مجلس القضاء ولم يتم منحهم الدرجة القضائية المستحقة لهم.

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وأضافا إنه وإلى جانب ذلك، تم رفص توزيعهم على إدارات القضاء أسوة بزملائهم القضاة الشماليين وعددهم 80 قاضياً شمالياً والذين تم توزيعهم في إدارات القضاء في المحافضات الشمالية.

ونوّها بأن مليشيا الحوثي ساومت القضاة الجنوبيين بمنحهم الدرجة القضائية وتوزيعهم بعد رفض مجلس القضاء في عدن التابع للشرعية، لكن شريطة القدوم إلى صنعاء، وهو ما رفضوه وسيرفضونه.

وأكدا أن القضاة الجنوبيين لن يرضخوا للضغوط التي تمارس عليهم لتوزيعهم على النيابات، مطالبين بتطبيق القانون الذي جرى تطبيقه على الـ20 دفعة سابقة، منذ إنشاء المعهد العالي للقضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور الوالي، وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب القضاة الجنوبيين ودعمهم فيما يتعرضون له من تهميش، واعداً القضاة بنقل شكاوهم لقيادة المجلس للنظر فيها.