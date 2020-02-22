تحذير من هيئة بعدن من استخدام صبغة الشعر "إيجل براون" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

تجاوز منتج ذات صناعة هندية الحد المسموح من البكتريا وهو ما دفع هيئة بعدن التحذير من استخدامه.



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وفي التفاصيل، حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من استخدام صبغة الشعر ( ايجل براون ) ذات المنشئ الهندي نظرا لتجاوز الحد المسموح به من البكتيريا في المنتج.

ونبهت الهيئة في تعميم نشرته "سبأ" الحكومية من خطورة استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة وسحبه من السوق ومنع دخوله واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة الى الابلاغ عن اي اعراض جانبية او شكوى تخص الجودة للادوية والمستلزمات الطبية.