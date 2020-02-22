- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير من هيئة بعدن من استخدام صبغة الشعر "إيجل براون" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
تجاوز منتج ذات صناعة هندية الحد المسموح من البكتريا وهو ما دفع هيئة بعدن التحذير من استخدامه.
وفي التفاصيل، حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن من استخدام صبغة الشعر ( ايجل براون ) ذات المنشئ الهندي نظرا لتجاوز الحد المسموح به من البكتيريا في المنتج.
ونبهت الهيئة في تعميم نشرته "سبأ" الحكومية من خطورة استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة وسحبه من السوق ومنع دخوله واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعت الهيئة الى الابلاغ عن اي اعراض جانبية او شكوى تخص الجودة للادوية والمستلزمات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من هيئة بعدن من استخدام صبغة الشعر "إيجل براون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.