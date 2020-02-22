"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا السبت 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا السبت 22 فبراير /شباط 2020.

- الكشف عن دور قطر وإيران بالسلاح والصواريخ الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/461254 - الضالع.. القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا في الفاخر https://www.elyamnelaraby.com/461251 - مسؤول: التصعيد بالصواريخ الحوثية على السعودية له علاقة بالصراع الأميركي الإيراني https://www.elyamnelaraby.com/461249 - مصرع 13 مسلحا حوثيا في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/461229 - مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في جبهات مأرب https://www.elyamnelaraby.com/461227 - مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/461224 - غلاب: الإخوان العدو الأكثر خطرا على السعودية خدمة لإيران الخمينية https://www.elyamnelaraby.com/461222 Advertisements - صحفيان يكشفان أدوار الإخوان المشبوهة المرتبطة بالإرهابhttps://www.elyamnelaraby.com/461220 - تعز.. القوات الحكومية تفشل محاولة تسلل لمليشيات الحوثي شرق المدينة https://www.elyamnelaraby.com/461217 - ديباجي: الإصلاح جزء في تعطيل عملية تحرير اليمن https://www.elyamnelaraby.com/461209 - حضرموت.. الإمارات تواصل تسيير القوافل الغذائية إلى أهالي المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/461208 - مصادر "الخليج 365" تكشف بالأرقام جرائم الإصلاح بتعز منذ مايو من العام الماضي https://www.elyamnelaraby.com/461206 - كسر هجوم للمليشيات في الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/461205 - الزعتر: حزب الإصلاح تاجر حروب يسعى للتكسب من الأزمات https://www.elyamnelaraby.com/461204 # قطر # الضالع # غلاب # الإمارات # السعودية # القوات المشتركة # حزب الإصلاح # الحوثي # مأرب # تعز # حضرموت # الخليج 365 # التحالف # . # الإخوان # القوات الحكومية # جنوب الحديدة # الجيش # المدينة # علاقة # مقاتلات # هجوم # السبت # العربي

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