شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الإمارات تعلن محاكمة وسيم يوسف وتوجه له ثلاث تهم ثقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الامارات تعلق على قرار إجلائها لطلاب اليمن المقيمين في الصين ماذا قال الرئيس هادي في تعزيته للواء امين العكيمي سلطان عمان الجديد يأمر بحذف اسم «قابوس» من النشيد الوطني بعد قطر والإمارات... دولة جديدة تبحث تعزيز التعاون العسكري مع السعودية

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