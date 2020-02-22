شكرا لمتابعة خبر عن جباري: مليشيات الحوثي لاتريد أن يكون السلاح بيد السلطة ولاتؤمن بصندوق الانتخابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ان "عدم ايمان ميليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بان السلاح لا يمكن ان يكون الا بيد السلطة المنتخبة، من الصعوبات التي مازالت تعيق عملية السلام في اليمن".

جاء ذلك في كلمته في ندوة نظمتها السفارة اليمنية في الكونجرس الأمريكي والتي اكد فيها جباري أيضا ان الانتشار المخيف للسلاح في اليمن والذي يتم استخدامه بطرق تهدد السلام وتهدد الجهود المبذولة من اجله، من ضمن معوقات السلام فضلا عن عدم اعتراف مليشيا الحوثي بشرعية الانتخابات كأداة وحيدة للتبادل السلمي للسلطة.

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واستعرضت الندوة الأوضاع الراهنة في اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لإيران، وما تسببت به من تدهور كارثي للوضع الإنساني جراء الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.

حيث تطرق جباري الى العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية في مسار تحقيق السلام والمماطلة في تطبيق جميع القرارات الأممية والدولية ذات الصلة، وغسل ادمغة الاطفال وتغيرهم للمناهج الدراسية وتجنيدهم في الصفوف الاولى في الحرب.

واكد ان إيران ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم مليشيا الحوثي بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والاعلامي وامدادهم بالسلاح، وان ما تقوم به مليشيات الحوثي يهدد الأمن في المنطقة لاسيما في مضيق باب المندب.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى ان الميليشيا الانقلابية زرعت أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات اليمنية منها الغام مضادة للأفراد، ومضادة للعربات، والمراكب البحرية واسفرت عن سقوط المئات من المدنيين الابرياء وجرح عشرة الاف بينهم نساء وأطفال.

وأكد ان الحكومة اليمنية حريصة على انجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن والمضي قدما لحل الازمة في اليمن، رغم افشال مليشيا الحوثي جميع جهود السلام واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكرياً والتنصل من تنفيذ التزاماتهم.

وطالب جباري من الكونجرس الامريكي إدانة انتهاكات مليشيا الحوثي والضغط على النظام الايراني والمليشيا للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

حضر الندوة اعضاء الوفد البرلماني، سلطان العتواني، قاسم الكسادي ،عبدالسلام الدهبلي، وسفير اليمن في الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك.