شكرا لمتابعة خبر عن البركاني يستغل المناسبات رئيس مجلس النواب يبعث ببرقية خاصة للرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الامارات تعلق على قرار إجلائها لطلاب اليمن المقيمين في الصين ماذا قال الرئيس هادي في تعزيته للواء امين العكيمي سلطان عمان الجديد يأمر بحذف اسم «قابوس» من النشيد الوطني بعد قطر والإمارات... دولة جديدة تبحث تعزيز التعاون العسكري مع السعودية

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