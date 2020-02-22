عـــــاجل : تسريب صور فاضحة للفنانة "هنا الزاهد" وهي تمارس هذا الفعل مع زوجها من على السرير .. (صورة صادمة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجات الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي برسالة رومانسية تخبره فيها بحبها لكن بطريقة غريبة ومبتكرة.

حيث نشر فهمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورته عند استيقاظه من النوم؛ ظهر خلالها مستلقياً على سريره وقد كتبت زوجته الفنانة هنا الزاهد على وجهه بأحمر الشفاه، كلمة “I Love u، “أحبك”، مع رسم صورة قلب بأحمر الشفاه على باقي وجهه ووضعه على شفاهه.

وعلّق فهمي على الصورة بقوله: “صحيت من النوم لقيت مكتوب على وشى كدا بالروج… ربنا يسامحك يا هنا”، لترد عليه زوجته بقولها: “ربنا يسامحنا جميعاً”.

على جانب آخر، يشارك أحمد فهمي في رمضان 2020 بمسلسل تيمون وبومبة الذي يجمعه بالفنان أكرم حسني، وهو يعد ثاني تعاون بينهما بعد مسلسلهما “ريح المدام”، الذي عرض ‏رمضان عام 2017، وكان أحمد فهمي قد أعلن انتهاءه تصوير فيلم “العارف” الذي يشارك في بطولته بجوار الفنان أحمد أعز، وأعلن عن ذلك بصورة من كواليس العمل تجمعه بعز.

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