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الكشف عن دور قطر وإيران بالسلاح والصواريخ الحوثية 

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الدوحة طهران صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الكشف عن دور قطر وإيران بالسلاح والصواريخ الحوثية 

الدوحة طهران صنعاء - الخليج 365

كشف مراقبون عن الأدوار التي تلعبها قطر وإيران بشأن التصعيد بالصواريخ الحوثية والسلاح الذي يصلهم عبر عمان. 

 

وبحسب صحيفة "العرب" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" يعد هذا التصعيد الحوثي بهذا الحجم هو الأول من نوعه منذ انطلاق المحادثات غير الرسمية بين الرياض والحوثيين وإعلان الحوثيين وقف الهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة على .

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وأشار خبراء ومحللون سياسيون إلى أن الهدف من إطلاق الصواريخ على أراض سعودية يحمل رسالتين الأولى إيرانية بمحاولة استفزاز المملكة، في وقت يجتمع فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين بالرياض، وثانية حوثية كرد مباشر على تشديد إجراءات منع تهريب الأسلحة للحوثيين عبر المنفذ البري لمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان ومحاصرة ممرات تزويدهم بالسلاح.

 

وأثار إحكام قوات عسكرية يمنية وأخرى تابعة للتحالف العربي الرقابة على منفذ شحن البري على الحدود مع سلطنة عمان، وإعلان واشنطن عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متطورة قبالة سواحل اليمن الجنوبية، غضب الميليشيات الحوثية ودوائر إقليمية أخرى كانت تتخذ المنفذ الاستراتيجي معبرا لتهريب الأسلحة للحوثيين.

 

وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ”العرب” فقد كان الحوثيون يتمتعون بنفوذ من نوع ما في المنفذ من خلال إدارة عناصر أمنية مقربة من قطر وسلطنة عمان لميناء شحن البري وسماحهم بتمرير شحنات من السلاح ومعدات الدعم اللوجستي، وتسهيل تنقل عناصر تابعة للحوثيين بين اليمن وسلطنة عمان.

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