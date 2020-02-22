شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا في الفاخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الضالع تمكنت وحدات من القوات المشتركة, اليوم السبت, من التصدي لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى منطقة الفاخر بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements وأكد الناطق الرسمي لمحور الضالع القتالي, فؤاد جباري, اندلاع مواجهات عنيفة مع عناصر حوثية عقب محاولة تسلل في الفاخر . وأضاف جباري أن القوات المشتركة استهدفت مواقع الحوثيين بقذائف الهاون والمدفعية في كلا من بتار وحبيل يحيى". وأكد جباري تحليق مقاتلات التحالف العربي شمال وغرب محور الضالع لما يقارب نصف ساعة من مساء اليوم الجمعة, مما اعطى دافع قوي للمرابطين واثار الذعر في نفوس الحوثيين على حد قوله.

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