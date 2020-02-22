مسؤول: التصعيد بالصواريخ الحوثية على السعودية له علاقة بالصراع الأميركي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

صنعاء طهران - الخليج 365

كشف مسؤول بالشرعية، بأن التصعيد الحوثي بإطلاق الصواريخ على السعودية يؤكد أن المليشيات أداة إيرانية.



حيث اعتبر الباحث السياسي ووكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب، أن التصعيد الحوثي الجديد يؤكد على أن الميليشيات الحوثية مجرد أداة إيرانية، من حيث نزعتها العدوانية تجاه اليمن والإقليم وتركيبتها الذهنية التي جعلتها مجرد أداة لتمرير الرسائل الإيرانية.

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ولفت غلاب إلى أن التصعيد الحوثي الأخير قد يكون على علاقة وثيقة بتطورات الصراع الأميركي الإيراني بعد أن أصبح الحوثي أهم أذرع إيران في حماية أمنها القومي على حساب مصالح اليمنيين، وهو ما يفسر حالة التناقض الكلي بين تعهدات الحوثي في الغرف المغلقة وأفعاله على الأرض.

وعن توقيت التصعيد الحوثي الأخير واستهداف ينبع وعلاقة ذلك بضبط أميركا لشحنة صواريخ حوثية، قال غلاب “مقتل سليماني أوضح حجم القدرة الأميركية على اختراق المنظومة الأمنية للحرس الثوري ويأتي اكتشاف أميركا لشبكات تهريب الأسلحة التي يديرها الحرس الثوري وحزب الله في هذا السياق، لذلك يحاول الحوثيون تنفيذ عمليات ابتزازية في الداخل والخارج بهدف الخروج من مأزقهم على الأقل أمام الأميركيين الذين وقعوا في فخ التضليل الحوثي في زمن الإدارة الأميركية السابقة”.

ولا يستبعد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن يكون التصعيد الحوثي على صلة وثيقة بتطورات محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) وتحرك التحالف العربي نحو ضبط حركة التهريب النشطة في منفذ شحن الحدودي.