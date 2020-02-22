شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : زواج مذيعة قناة الجزيرة “علا الفارس” ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس تعرف عليه ومن يكون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها على السناب شات، ظهرت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس برفقة والدتها في السيارة، حيث كانتا تتحدّثان عن موضوع زواجها وحياتها الشخصية، وقد فاجأت علا المتابعين بالقول: “أنا متزوّجة شغلي”.

في وقت سابق، كانت إحدى الناشطات المتابعات لعلا الفارس غردت على صورة تجمع علا مع طفل، بالقول: علا الفارس متى تزوجتي؟.. لترد عليها الأخيرة معلنة بالقول إنها تزوجت عندما كانت غافية، وهو رد يحمل نبرة سخرية.

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زواج مذيعة قناة الجزيرة “علا الفارس” وقالت والدة علا الفارس في سلسلة مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا: “بنتي مش ملحقه ع معجبين وايميلات بس لسه قلبها مادق عشان تتزوج”، ووصفتها فيما بعد أنّها مثل العصفور تحب السفر والرحلات والعمل.

والمفاجأة الأكبر كانت عندما ردّت علا الفارس بالقول: “لن أتزوّج إلّا من طينة بلادي ايش ماكان يكون”، ولكنّها عادت ونوّهت بالقول أنّ معظم العرسان الأردنيين الذين يتقدّمون لها، يطلبون منها أن تمكث في المنزل وتترك عملها، وهذا ما يجعلها تفكّر في ألّا تتزوّج الآن، لأنّها سعيدة بعملها.

وكانت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، أعلنت انضمامها رسمياً إلى شبكة “الجزيرة” القطرية، بعد إعلانها في مطلع عام 2019 تقديمها استقالتها من مجموعة قنوات MBC، بعد خلافات مع إدارة القناة.

زواج “علا الفارس” يذكر أن الإعلامية علا الفارس كانت قد تعرضت في عام 2017 لانتقادات حادة، على خلفية تغريدة عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية، وقد انتهت الأزمة بفصلها من عملها في مجموعة قنوات MBC.

وكانت علا الفارس قد نشرت تغريدة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، وقالت إن «ترمب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً.. الليلة ندين وغداً نغني «هلا بالخميس!». وعادة ما يتصدّر هاشتاغ «هلا بالخميس» الشبكات الاجتماعية في الخليج، وهو ما اعتبره السعوديون إساءة لهم، ما سبب لها مشاكل مع إدارة القناة وإبعادها بشكلٍ لفترة عن الشاشة.

وكانت علا الفارس قد بدأت مشوارها مع مجموعة «إم بي سي» عام 2004، حيث عملت في البداية مع قناة العربية، ثم انتقلت إلى قناة MBC عام 2007.

وفي مطلع 2019، أثناء إعلانها الاستقالة نهائياً من المجموعة، قالت إنها تقدَّمت بالاستقالة بداية عام 2017، وذلك بغرض الانتقال إلى مجموعة «روتانا»، إلا أن تعاقدها مع المجموعة تم تعطيله لأسباب لم تُفصح عنها.