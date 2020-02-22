شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق تبهر الجميع بظهور هو الأول منذ تولي زوجها الحكم.. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدث في دولة خليجية.. طالبة تهدد أستاذها: إما أن تقوم بهذا الامر معي أو أذبحك شاهد : زواج مذيعة قناة الجزيرة “علا الفارس” ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس تعرف عليه ومن يكون وأخيرًا مفاجأة مزلزلة تكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ هاكذاء تم قتلة عبر هاذ الريئس العربي...لن تصدق من يكون ؟ تفاصيل شاهد : فتاة ‘‘عزباء’’ تعاشر الأسود المفترسة وتعيش معها .. شاهد كانت نهايتها ليلة ال" خميس

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